Hamburg (ots) - Er ist einer der gefragtesten Mediziner Deutschlands. Kein Wunder: Wenn der Hamburger Dr. Johannes Wimmer über Gesundheit spricht, macht er das mit viel Humor und vor allem so, dass ihn alle verstehen. Seit vielen Jahren ist er mit viel Erfolg im Gesundheitsmagazin "Visite", in seiner Reihe "Dr. Wimmer: Wissen ist die beste Medizin" und bei diversen anderen Auftritten im NDR Fernsehen präsent. Jetzt zeigt der NDR neue Formate mit Dr. Johannes Wimmer - im Fernsehen und Online.Für den NDR ist die Partnerschaft mit Dr. Johannes Wimmer langfristig und crossmedial angelegt und Teil der digitalen Perspektive des NDR, jüngere und online-affine Zielgruppen auf Drittplattformen und in der ARD Mediathek anzusprechen.Den Auftakt macht Dr. Johannes Wimmer am Dienstag, 14. Juli, um 21.00 Uhr im NDR Fernsehen mit seiner neuen Reihe "Dr. Wimmer: Wissen ist die beste Medizin - der Talk". Der Mediziner und Wissenschaftler begrüßt in seiner innovativen Gesprächsrunde prominente und überraschende Gäste aus verschiedenen Lebensbereichen. Es geht um fiese Zecken und Mücken, die übermächtige Droge Zucker, nervige Nackenschmerzen - und um alles, was uns gesund hält und macht. Dabei klärt die Runde komische Missverständnisse oder fatale Irrtümer und bietet mit anschaulichen Aktionen alltagstaugliche Tipps.Mit dabei sind unter anderen NDR Ernährungs-Doc Anne Fleck, die rigoros mit Mythen rund ums Abnehmen aufräumt; Klaus Baumgart von Klaus & Klaus und seine Frau, die verraten, wie sie die Klippen des Andersseins von Frau und Mann umschiffen; und der bekannte Orthopäde Dr. Helge Riepenhof, der nicht nur Profisportlern zu Leibe rückt. Dazu kommt die gefragte YouTuberin Greta Silver, die sich mit ihrer ansteckenden Lebensfreude zu jung fürs Alter fühlt und ihre Anleitung fürs Glücklichsein mitbringt. Die weiteren Sendedaten: dienstags, 21. Juli, 28. Juli und 4. August jeweils um 21.00 Uhr.Ab Mitte August ist Dr. Johannes Wimmer dann 14-täglich zu Gast bei "Mein Nachmittag" um 16.20 Uhr im NDR Fernsehen und berichtet über Themen aus der Medizin-Welt. Zudem wir er bald wöchentlich im neuen NDR Gesundheits-Channel bei YouTube nicht nur Alltagstipps für ein gesundes Leben geben, sondern auch mit der Community in Austausch treten.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalf PlessmannTel.: 040 / 4156-2333Mail: r.plessmann@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/4649581