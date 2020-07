Hamburg (ots) - Die Sonderausgabe "Kaum zu glauben! XXL" mit Kai Pflaume hat mit einem Marktanteil von 7,0 Prozent bundesweit ihren bisherigen Bestwert erreicht. 1,8 Millionen Menschen sahen das beliebte Ratespiel im NDR Fernsehen. Von den jüngeren Zuschauern schalteten bundesweit 247.000 ein, das entspricht in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen einem Marktanteil von 4,0 Prozent. Im Norden erreichte das Quiz mit dem Rateteam Bernhard Hoecker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Jörg Pilawa und Stephanie Stumph 689.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Marktanteil von 13,8 Prozent.Frank Beckmann, Programmdirektor NDR Fernsehen: "Beste Unterhaltung für die ganze Familie: Der Erfolg von "Kaum zu glauben! XXL" zeigt, dass originelle Sendungen auch im Sommer unsere Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen. Glückwunsch an Kai Pflaume und das ganze Team!"Das NDR Fernsehen zeigt die nächste Ausgabe von "Kaum zu glauben!" am Sonntag, 12. Juli, um 21.45 Uhr.Pressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkNDR Presse und InformationBettina BrinkerMail: b.brinker@ndr.deTelefon: 040 / 4156 - 2300http://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/4649606