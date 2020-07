Von Andreas Tangel

FORT WORTH (Dow Jones)--American Airlines Group Inc (AA) hat damit gedroht, einige ihrer Bestellungen für Flugzeuge des Typs 737 Max von Boeing Co zu stornieren. Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, nannten als Hintergrund die Schwierigkeit von AA, für die in diesem Jahr auszuliefernden 17 Jets eine Finanzierung sicherzustellen.

Dies unterstreicht die zunehmend angespannte Finanzlage in der Luftfahrtbranche. Die Coronavirus-Pandemie hat zu einem starken Nachfragerückgang im Luftverkehr geführt, weshalb Fluggesellschaften weltweit um ihr Überleben kämpfen. Dabei sind viele nicht in der Lage, sich Flugzeuge zu leisten, die sie nicht mehr benötigen.

American drängte Boeing zu 737 Max

Solche Drohungen sind bei Verhandlungen zwischen Fluggesellschaften und Flugzeugherstellern nicht unüblich, aber die Konfrontation zwischen American und Boeing markiert eine Wende in der 737-Max-Saga. Denn es war American Airlines, deren Drängen auf einen neuen treibstoffeffizienten Jet 2011 mit dazu beitrug, Boeing zur Entwicklung der 737 Max zu treiben, eine aktualisierte Version seines jahrzehntealten "Arbeitspferdes" 737, anstelle eines komplett neuen Flugzeugs.

Boeing arbeitet derzeit daran, die Finanzierung für die Max-Maschinen von American zu organisieren, sagten einige der Informanten. Ein mögliches Szenario sei, dass die Finanzierungssparte von Boeing die Flugzeuge kaufen und sie an American verleasen werde, um schließlich die Flugzeuge und die Zahlungen an Leasingfirmen zu verkaufen.

Ein Boeing-Sprecher sagte, der Flugzeughersteller konzentriere sich darauf, die Max wieder in den regulären Flugbetrieb zurückzubringen. "Dies ist eine beispiellose Zeit für unsere Branche, da die Fluggesellschaften mit einem steilen Rückgang des Verkehrsaufkommens konfrontiert sind", sagte er.

Neue Realitäten des Marktes

"Wir arbeiten weiterhin eng mit unseren Kunden zusammen, um ihren Betrieb zu unterstützen und gleichzeitig Angebot und Nachfrage mit den Realitäten des Marktes in Einklang zu bringen", sagte er.

Bis ins erste Quartal hinein hatten US- und andere Boeing-Kunden die Erteilung einer neuen Betriebsgenehmigung für die 737 Max im Blick, die seit März 2019 nach zwei Abstürzen mit vielen Toten von den Aufsichtsbehörden am Boden gehalten wird. Der Flugzeughersteller versucht seither, die derzeit für September erwartete behördliche Zulassung für die Jets zu erlangen, damit sie wieder in den Passagierverkehr einsteigen kann.

Inzwischen bereitet sich die US-Luftfahrtindustrie auf Zehntausende von Stellenstreichungen vor, obwohl sie staatliche Beihilfen in Milliardenhöhe erhalten hat. Anfang dieser Woche sagte United Airlines Holdings Inc, sie prüfe die Möglichkeit, fast die Hälfte ihrer US-Belegschaft zu entlassen.

Mehr Mitarbeiter als nötig

American hatte zuvor angedeutet, bis zu 20.000 Mitarbeiter mehr zu haben als benötigt werden. Die endgültige Zahl der Freistellungen in der Branche hängt von der Nachfrage nach Reisen und der Inanspruchnahme von Übernahmen ab.

Für Boeing würde der Verlust der Aufträge von American Airlines die ohnehin vorhandenen finanziellen Schwierigkeiten verschärfen. Nach hohen Verlusten hat das Unternehmen angekündigt, die Produktion stark zu reduzieren und 10 Prozent seiner 160.000 Beschäftigten zu entlassen.

Im Juni stieg Norwegian Air Shuttle ASA als bislang letzte Fluggesellschaft bei der 737 Max aus und stornierte 92 Bestellungen. Dies folgte auf 313 frühere Stornierungen durch andere Kunden in diesem Jahr. Ende Mai zählte Boeing noch 4.232 Bestellungen für diesen Typ.

