EURCHF hat an seiner Unterstützung die Chance auf Zuwächse. GBPAUD zeichnet mit dem neuen Aufwärtstrend ebenfalls ein bullisches Szenario. Im CHFJPY sieht es hingegen eher nach einem möglichen Kursrückgang aus. EURCHF an starker Unterstützung Tickmill-Analyse: EURCHF an Unterstützung Die Talfahrt des EURCHF wird weiterhin in der Unterstützung um die Marke von 1,06100 CHF aufgehalten. Trotz des zunehmenden Drucks von oben, findet die FX-Paarung hier ...

