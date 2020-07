Silber und Silberaktien auf der Überholspur!: Endeavour Silber holt pandemie-bedingte Produktionsrückstände wieder auf

Anzeige / Werbung

Dabei profitierte der kanadische Silberproduzent Endeavour Silver Corp. (ISIN: CA29258Y1034 / TSX: EDR) von seinem bereits zuvor veranlassten rigorosen Präventions- und Reaktionsplan auf das Coronavirus sowie davon, dass man an jedem Bergwerksstandort Erzvorräte angelegt hatte. Dies ermöglichte schließlich eine reibungslose Wiederaufnahme des Betriebs.Während des laufenden Quartals mussten auf Anweisung der mexikanischen Regierung ab dem 1. April alle Bergbaubetriebe ausgesetzt werden, um die Ausbreitung der COVID-19-Pandemie zu stoppen. Ende Mai wurde der Bergbau dann wieder als wesentliche Aktivität eingestuft, so dass eine Wiederaufnahme des Betriebs nach den geltenden Gesundheitsvorschriften gestattet wurde.Bradford Cooke, CEO von Endeavour, sprach dem Management und den Mitarbeitern seine Anerkennung dafür aus, so positiv reagiert zu haben, wie es die außergewöhnlichen Umstände erforderten und sagte: "Ich freue mich, berichten zu können, dass das Personal von Endeavour ungeachtet der Herausforderungen der COVID-19-Pandemie proaktiv daran gearbeitet hat, die Auswirkungen auf unsere Bergbaubetriebe in Mexiko so gering wie möglich zu halten." Während der Schließungsphase arbeitete ein Teil des Personals an jedem Bergwerksstandort weiter, um die Sicherheit zu gewährleisten und das Equipment Instand halten zu können."Nachdem die Minen wieder in Betrieb genommen wurden, konnten wir unsere angepassten Minenpläne im Juni sogar übertreffen. Wir werden nun Möglichkeiten eruieren, unsere Produktion im zweiten Halbjahr 2020 zu steigern, um so den Rückstand des ersten Halbjahres 2020 zumindest teilweise aufzuholen", so der Firmenchef. Demnach ging der Anlagendurchsatz im zweiten Quartal nur um 52 % und die Produktion von Silberäquivalent nur um 42 % im Vergleich zum zweiten Quartal 2019 zurück. Insgesamt wurden somit im zweiten Quartal 596.545 Unzen Silber und 5.817 Unzen Gold produziert, was 1,06 Millionen Unzen Silberäquivalent ("AgEq') bei einem Silber-Gold-Verhältnis von 80:1 entspricht.Abgesetzt hat Endeavour Silver in Summe 634.839 Unzen Silber und 5.218 Unzen Gold und 221.100 Unzen Silber zuzüglich 738 Unzen Gold und 14.000 Unzen Silber aus Barrenbeständen und 1.215 Unzen Gold als Konzentrat.Weitere Quartals-Highlights!Zu den Höhepunkten des zweiten Quartals zählt zweifelsohne die erfolgreiche Wiederinbetriebnahme der Minen. Jeder Minenplan wurde angepasst, um den kurzfristigen Cashflow zu verbessern. Im Juni überschritten die Minen diese korrigierten konsolidierten Durchsätze mit höheren als den neu festgelegten Erzgehalten.Zudem setzte "Guanacevi' seine unglaubliche Outperformance fort. Die verarbeiteten Tonnen, die Silber- und Goldgehalte und die Ausbeute lagen weiterhin deutlich über Plan. Der Betriebsumschwung und der Übergang zum Abbau der neuen, hochgradigeren Erzkörper "El Curso', "Milache' und "SCS' hatten einen signifikant positiven Einfluss auf den Neubeginn.Die Silber- und Goldgehalte von "Guanacevi' waren höher als im zweiten Quartal 2019 und lagen deutlich über dem Plan, während die Silbergewinnung niedriger und die Goldgewinnung höher als im zweiten Quartal 2019 waren. Der Abbau der neuen, hochgradigeren Erzkörper "El Curso', "Milache' und "SCS' sowie die Verarbeitung der hochgradigen Erzhalden und die Verwendung von zwei überholten Kegelbrechern, die im April installiert wurden, ermöglichten eine schnelle, effiziente Produktionssteigerung im Mai. Der Anlagendurchsatz betrug im Juni durchschnittlich 1.051 Tagestonnen, wobei eine Steigerung auf 1.150 Tagestonnen im zweiten Halbjahr 2020 geplant ist.Die Wiederaufnahme der Arbeiten auf "Bolañitos' und "El Compas' verliefen zwar etwas langsamer als auf "Guanacevi', was auf allerdings auf niedrigere Lagerbestände und eine stärkere Konzentration auf die Minenerschließung und die Kontrolle des Erzgehalts während der Anlaufphase zurückzuführen ist. Die Goldgehalte überstiegen im Juni aber die früheren Gehalte, während die Silbergehalte aufgrund von Schwankungen in den Erzkörpern nicht signifikant gesteigert werden konnten.Die Goldgehalte auf "Bolañitos' waren höher allerdings die Silbergehalte niedriger als im zweiten Quartal 2019, nähern sich aber anscheinend den geplanten Gehalten an. Die Wiederinbetriebnahme der Mine konzentrierte sich zunächst auf eine beschleunigte Minenerschließung und eine zusätzliche Verwässerungskontrolle, um im dritten Quartal 2020 wieder zum ursprünglichen Plan zurückzukehren. Der Anlagendurchsatz lag im Juni bei durchschnittlich 1.070 Tonnen pro Tag (tpd). Die Minenentwicklung wird sich weiterhin auf den Zugang zum Erzkörper "San Miguel' und die Entwicklung der Entdeckung "Medallito' konzentrieren.Gleiches Bild wie auf "Bolañitos' zeichnete sich auf "El Compas' ab. Goldgehalte rauf, Silbergehalte runter, gegenüber dem zweiten Quartal 2019. Dabei konnten die Goldgehalte die eigenen Erwartungen sogar übertreffen.Bei der Wiederinbetriebnahme der Mine lag der Schwerpunkt auf Verwässerungskontrollen und der Verarbeitung von höherwertigem Material im oberen Erzgang "El Compas', um den kurzfristigen Geldfluss zu verbessern. 