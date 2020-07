Hilton startet globales Programm für sichere und verantwortungsvolle Meetings und Events

Seit mehr als 100 Jahren dienen Hilton Hotels als Kulisse für einige der wichtigsten Meetings und Events der Geschichte. Ob Preisverleihungen mit Prominenz aus der Film-, Musik- und Kunstbranche, Filmsets, Treffen von Staatsoberhäuptern, globale Konferenzen oder atemberaubende Hochzeiten Hilton sorgt für unvergessliche Momente. Auch heute setzt sich diese Tradition fort allerdings in sicherem Abstand.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200712005015/de/

Hilton Introduces Hilton EventReady with CleanStay, Setting New Standards for Event Cleanliness and Customer Service. (Photo: Business Wire)

Um sichere Gruppenreisen zu ermöglichen und das Eventerlebnis an die derzeitigen Umstände anzupassen, hat Hilton heute sein globales, branchenführendes Hygiene- und Kundenbetreuungsprogramm vorgestellt, das speziell auf Meetings und Events ausgerichtet ist. Hilton EventReady mit CleanStay ist das zweite Programm der kürzlich gestarteten Initiative Hilton CleanStay und basiert auf umfangreicher Kundenforschung.

"Bei Hilton sind wir seit jeher von der Kraft des persönlichen Kontakts überzeugt. Wir sind stolz auf die außergewöhnlichen Erlebnisse, die unsere Teams in Zusammenarbeit mit Eventplanern schaffen", so Chris Nassetta, Präsident und CEO von Hilton. "Wir wissen, dass in der derzeitigen neuen Normalität Menschen, die Events verschiedener Größen planen oder an ihnen teilnehmen, noch mehr auf ihre Gesundheit und Sicherheit achten. Hilton EventReady bietet innovative Lösungen für das gesamte Eventerlebnis angefangen bei flexibler Planung unter Berücksichtigung von Abstandsregeln bis hin zu transparenten Hygienerichtlinien und inspirierenden Catering-Optionen."

Zu den wichtigsten Merkmalen des Programms Hilton EventReady mit CleanStay gehören:

Hygieneprotokolle: Als Erweiterung der erhöhten Hygienestandards der kürzlich vorgestellten Initiative Hilton CleanStay konzentriert sich das Programm auf alle Berührungspunkte bei Meetings und Events. Zu den Maßnahmen zählen Zimmersiegel für Gästezimmer, Besprechungs- und Veranstaltungsräume, Desinfektionsstationen in öffentlichen sowie Veranstaltungsbereichen und die Hilton EventReady Raum Checkliste.

Flexibles Buchen und Bezahlen: Flexibilität ist derzeit ausgesprochen wichtig. Die Hilton Teams werden eng mit Kunden zusammenarbeiten, um die gemeinsamen Ziele des jeweiligen Meetings oder Events zu erreichen. Hierbei bieten wir: Flexible Preise, Raumoptionen und Vertragsbedingungen; Angebote, die an die Kundenbedürfnisse angepasst werden können, wie zum Beispiel vereinfachte Verträge für Meetings mit einer geringen Teilnehmerzahl; Das Hilton EventReady Playbook mit fachkundiger Beratung und ausgewählten Ressourcen für Lösungen wie Hybrid-Meetings (bei denen Teilnehmer vor Ort mit Teilnehmern an anderen Orten nahtlos kommunizieren können), Raumgestaltung und kreatives Networking.

Flexibilität ist derzeit ausgesprochen wichtig. Die Hilton Teams werden eng mit Kunden zusammenarbeiten, um die gemeinsamen Ziele des jeweiligen Meetings oder Events zu erreichen. Hierbei bieten wir:

Sichere und sozial verantwortungsvolle Lösungen: Die Hilton Teammitglieder werden in enger Zusammenarbeit mit Kunden dafür sorgen, dass die Veranstaltungsziele erreicht und gleichzeitig gesundheitliche und umweltbezogene Aspekte bei der Planung miteinbezogen werden.



Dazu gehört sowohl ein inspirierendes Speise- und Getränkeangebot und der damit verbundene Service, als auch kreativ gestaltete Meetingbereiche, um Abstandsregeln einzuhalten. Gleichzeitig bieten wir Lösungen zur Verringerung der Umweltbelastung durch Events an und messen den Einfluss der Verantaltungen auf die Umwelt mittels Hiltons preisgekrönter LightStay Plattform zur Auswertung unternehmerischer Verantwortung.

Unsere Gastfreundschaft steht bei jedem Meeting und Event an erster Stelle unseres Teams. Unser Ziel ist es, vom Moment der Buchung bis zur Bezahlung, die Kundenerwartungen zu übertreffen.

Weitere Informationen zu Hilton EventReady mit CleanStay finden Sie auf: www.meetings.hilton.com/eventready.

Über Hilton

Hilton (NYSE: HLT) ist ein führendes, global tätiges Hotelunternehmen mit einem Portfolio von 18 erstklassigen Marken, die mehr als 6.100 Hotels mit über 977.000 Zimmern in 118 Ländern und Regionen umfassen. Hilton hat sich dem Ziel verschrieben, das gastfreundlichste Unternehmen der Welt zu sein und hat in seiner 100-jährigen Geschichte über 3 Milliarden Gäste beherbergt. 2019 hat sich Hilton so auch einen Platz in der Liste der besten Arbeitsplätze der Welt verdient und wurde im selben Jahr in den Dow Jones Nachhaltigkeits-Indizes als globaler Branchenführer genannt. Dank des preisgekrönten Gästebonusprogramms Hilton Honors können mehr als 106 Millionen Mitglieder, die direkt bei Hilton buchen, Punkte für Ihre Hotelaufenthalte und zudem Sofortvorteile genießen, darunter der digitale Check-in mit Zimmerauswahl, Digital Key und Connected Room. Besuchen Sie newsroom.hilton.com für weitere Informationen und verbinden Sie sich mit Hilton über Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und YouTube

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200712005015/de/

Contacts:

PRESSE- UND

MEDIENKONTAKT:

Colleen Hart

Director, Global

Brand Communications

+1 703 883 6616

Colleen.Hart@Hilton.com