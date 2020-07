Dazu haben die insgesamt Unternehmen - darunter die Branchengrößen Bayer, Boehringer Ingelheim, GSK, Johnson & Johnson, Merck, MSD, Novartis, Pfizer und Roche - den sogenannten AMR Action Fund gegründet. Dabei handelt es sich um eine Initiative des internationalen Pharmaverbands IFPMA, die darauf abzielt, Patientinnen und Patienten bis zum Jahr 2030 zwei bis vier neue Antibiotika zur Verfügung zu stellen. Über den AMR Action Fund wollen sich die Unternehmen mit gemeinnützigen Organisationen, Entwicklungsbanken und multilateralen Organisationen zusammenschließen, um die Entwicklung von Antibiotika zu stärken und zu beschleunigen.

Größere Krise als Covid-19

Antibiotikaresistente Infektionen, auch AMR genannt, stellen eine sich abzeichnende globale Krise dar, die das Potenzial hat, Covid-19 in Bezug auf Todesfälle und wirtschaftliche Kosten in den Schatten zu stellen. Nach Angaben Partner sterben schon heute jedes Jahr rund 700.000 Menschen an AMR. In einigen der alarmierendsten Szenarien wird geschätzt, dass AMR bis 2050 jährlich bis zu 10 Mio.Menschen das Leben kosten könnte. "Im Gegensatz zu Covid-19 ist AMR ...

