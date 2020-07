Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LIEFERKETTEN - Die Spitzenverbände der Wirtschaft stemmen sich mit aller Macht gegen ein Gesetz, das die Unternehmen für die Achtung der Menschenrechte auch bei ihren ausländischen Geschäftspartnern in die Pflicht nimmt. "Sollte in Deutschland ein Lieferkettengesetz verabschiedet werden, würden hiesige Unternehmen im internationalen Wettbewerb benachteiligt", warnen BDA, BDI, DIHK und ZDH in einem Brief an CDU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus. (Handelsblatt S. 4/FAZ S. 15)

REISEWARNUNGEN - Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, hält die Aufhebung von weiteren Reisewarnungen für möglich. "Pauschale Reisewarnungen oder Quarantänevorschriften sind nicht zielführend. Grundsätzlich gilt auch für Länder außerhalb der EU: Wir gehen mit jedem Land fair um und bewerten die Situation vor Ort regelmäßig neu", sagte der CDU-Politiker. Die Türkei etwa wirbt seit Wochen bei der Bundesregierung darum, die Reisewarnung für das Land zurückzunehmen. An diesem Montag wird sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Berlin zu weiteren Maßnahmen im Umgang mit der Pandemie äußern. (Augsburger Allgemeine)

CORONA-IMPFUNG - Nur noch 61 Prozent der Menschen in Deutschland wollen sich einer Studie zufolge gegen das Coronavirus impfen lassen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage in sieben europäischen Ländern mit jeweils mehr als 7.000 Befragten im April und im Juni dieses Jahres. Besonders gering sei die Bereitschaft in Bayern. Hier würden lediglich 52 Prozent der Menschen einen neuen Impfstoff nutzen. (SZ S. 5)

CORONA-KREDITE - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow fordert, das Corona-Hilfsgeld nicht für Konsum, sondern für Strukturreformen auszugeben. "Ich wünsche mir, dass wir die Krise nutzen, um mutiger an Reformen zu gehen, statt nur riesige Summen über dem Land auszuschütten", sagte er in einem Interview. (FAZ S. 4)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2020 00:15 ET (04:15 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.