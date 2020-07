Übergeordnet herrscht seit Mitte März noch immer ein intakter Aufwärtstrend beim Silber-Future, die Verluste aus Anfang dieses Jahres konnten mehr als ausgeglichen werden und führten sogleich auf ein knappes Jahreshoch um 19,00 US-Dollar aufwärts. Erfreulich hierbei ist anzumerken, dass auf Wochenschlusskursbasis der mittelfristige Abwärtstrend bestehend seit dem dritten Quartal 2019 überwunden werden konnte und damit ein technisches Kaufsignal vorliegt. Allerdings muss im gleichen Atemzug auch die markante Hürde um 19,00 US-Dollar genannt werden, die augenscheinlich Käufer in der abgelaufenen Woche etwas ausgebremst hatte. Ein Pullback erscheint in diesem Bereich wahrscheinlich, würde sich auf der anderen Seite jedoch für einen Long-Einstieg auf einem tieferen Kursniveau anbieten. Eine engmaschige Beobachtung sollte in den nächsten Handelstagen nicht ausbleiben, damit ein möglichst günstige Einstiegsniveau erwischt werden kann.

