The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.07.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.07.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA BC8A XFRA US07558Q1031 BECHTLE AG (UNSP.ADR)1/5 EQ00 EQU EUR N

CA B8FE XFRA US09075G1058 BIOFRONTERA AG SP.ADR/2 EQ00 EQU EUR N

CA DEQ1 XFRA US25160B1089 DT.EUROSH.AG UNSP.ADRS1/4 EQ00 EQU EUR N

CA EVKA XFRA US3005031097 EVONIK INDUST.(U.ARD)2 EQ00 EQU EUR N

CA FNA XFRA US3566151045 FREENET AG UNSP.ADR/0,5 EQ01 EQU EUR N

CA JP1A XFRA US47012E4035 JAKKS PACIFIC DL-,001 EQ01 EQU EUR N

BIOFRONTERA AG ADR-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de