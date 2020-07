The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.07.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.07.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A2HQ89 RLB OOE 20/27 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0B47 DZ BANK IS.A1430 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0BY4 DZ BANK IS.A1424 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013523891 CCR RE S.A. 20/40 FLR BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013524410 UNEDIC 20/35 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US45950KCT51 INTERN.FIN. 20/25 MTN BD01 BON USD NCA XFRA USU25317AA30 DIEBOLD NIX. 20/25 REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS2149270477 UBS LDN 20/23 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2176534282 SEB 20/23 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2197675288 TELEFON.EMI. 20/40 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2200172067 PLT VII FIN. 20/26 FLR BD01 BON EUR NCA XFRA XS2204842384 VERISURE HDG 20/26 REGS BD01 BON EUR NCA RU7N XFRA CA07160B1067 BATTLE NORTH GOLD O.N. EQ00 EQU EUR NCA 1W5 XFRA CA9603501060 WESTHAVEN GOLD CORP. EQ00 EQU EUR NCA S7C XFRA DK0061078425 STENOCARE DK-,08 EQ00 EQU EUR NCA 6IV XFRA FR0013233012 INVENTIVA S.A.(PROM.)-,01 EQ00 EQU EUR YCA BZHA XFRA GB00B1YMN108 ACTIVE ENERGY GRP LS -,01 EQ00 EQU EUR NCA I8A XFRA GB00B608Z994 ILIKA PLC LS-,01 EQ00 EQU EUR NCA 52Y XFRA GB00BF2C0424 VERDITEK PLC LS-,0004 EQ00 EQU EUR NCA 7WP XFRA GB00BTFR4F17 WINDAR PHOTONICS LS -,01 EQ00 EQU EUR NCA 2EC XFRA GB00BYVX2X20 TEAM17 GROUP PLC LS-,01 EQ00 EQU EUR NCA M8G XFRA MT0000580101 MEDIA AND GAMES INV. EO 1 EQ00 EQU EUR YCA 56N XFRA US0213471099 PEOPLE'S UTAH BANC.DL-,01 EQ00 EQU EUR NCA BNP3 XFRA US05565A1034 BNP PARIBAS ADR 144A EO 2 EQ00 EQU EUR N