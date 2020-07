FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.07.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.07.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.07.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSYO9 XFRA LU0112800569 SWISS.(LU)PTF-R.S.SF AA 1.175 EURSTDK XFRA USG84228AT58 STAND. CHART.06/UND. REGS 0.000 %XFRA DE000HSH5XA3 HCOB MZC 2 16/26 0.000 %SYO2 XFRA LU0112804983 SWISS.(LU)PTF-RE.BA.EO AA 1.250 EURSYO5 XFRA LU0136171393 SWISS.(L)PTF-SUS.BAL. AA 0.235 EURUMCB XFRA US9108734057 UTD MICROELECTR.ADR NEW/5 0.121 EURTTA XFRA US8965221091 TRINITY IND. DL 1 0.168 EUR8PM XFRA US70931T1034 PENNYMAC MRTGE INV. SBI 0.354 EURORC XFRA US68389X1054 ORACLE CORP. DL-,01 0.212 EURM2K XFRA US59522J1034 MID-AMER. APARTM. COMM. 0.885 EURFRK XFRA US3546131018 FRANKLIN RES INC. DL-,10 0.239 EURCC6 XFRA US2058262096 COMTECH TELECOMM. DL-,10 0.089 EURCSC XFRA US1344291091 CAMPBELL SOUP CO.DL-,0375 0.310 EURBNU XFRA US06652K1034 BANKUNITED INC. DL-,01 0.204 EURQFI XFRA US0259321042 AMER. FINL GRP 0.398 EURABL XFRA US0028241000 ABBOTT LABS 0.319 EURBSN XFRA FR0000120644 DANONE S.A. EO -,25 2.100 EURSWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.064 EUR03M XFRA CA5734591046 MARTINREA INTL INC. 0.033 EURC15 XFRA CA2918434077 EMPIRE CO. LTD A 0.085 EUREYWN XFRA FR0013280286 BIOMERIEUX (P.S.) O.N. 0.190 EURVTCB XFRA BMG9400S1329 VTECH HLDGS (BL100) DL-05 0.319 EUR1N31 XFRA US6525262035 NEWTEK BUSINE.SVCS DL-,02 0.496 EURXFRA DE000HLB5DU6 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07A/17 0.001 %KFY XFRA US5006432000 KORN FERRY DL -,01 0.089 EUR0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.051 EURUCA1 XFRA DE000A12UK57 U.C.A. AG O.N. 0.700 EUR3LR XFRA US1330341082 CAMDEN NATL CORP. 0.292 EUR4AB XFRA US00287Y1091 ABBVIE INC. DL-,01 1.045 EUR2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.089 EURVS3 XFRA US9182841000 VSE CORP. DL-,05 0.080 EUR206G XFRA US44331T1043 HUATEI SECS.CO GDR S/10 0.379 EURBEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.011 EUR2ZI XFRA US2689481065 EAGLE BANCORP INC. DL-,01 0.195 EUREOB XFRA US0396531008 ARCOSA INC. DL -,01 0.044 EUR