FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.07.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

3K2 XFRA IT0004496029 EXPERT SYSTEM S.P.A.

M1H XFRA CH0011108872 MOBIMO HOLDING NA SF13,4

KN6 XFRA AU000000KGL6 KGL RESOURCES LTD.

KGL RESOURCES-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de