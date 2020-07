FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.07.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 14.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.07.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.07.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

PY9 XFRA US73179P1066 POLYONE CORP. DL-,01

LNSZ XFRA DE000A2888L0 SIXT LEASING O.N. Z.VERK.

MZ4 XFRA GB0004657408 MITIE GRP PLC LS-,025

M2HM XFRA AU0000004053 WOOMERA MINING LTD

RSX XFRA AU0000070328 PROMINENCE ENERGY

VI3A XFRA BMG9358Q1877 VICTORY CITY INTL HD -,10

WOOMERA MINING-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de