TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Positive Vorgaben der US-Börsen verhelfen den Aktienmärkten in Ostasien und Australien am Montag zu Kursgewinnen. An der Wall Street hatten die Aktienkurse trotz der rekordhohen Zahl an Corona-Neuinfektionen in den USA am Freitag kräftig zugelegt, befeuert von der Hoffnung auf eine Therapie gegen die durch das Coronavirus verursachte Lungenkrankheit Covid-19. Der Pharmakonzern Gilead hatte mitgeteilt, dass sein Medikament Remdesivir die Sterblichkeitsrate bei Covid-19-Patienten signifikant verringert habe.

Im Lauf der Woche stehen in der Region Notenbanksitzungen der Bank of Japan, der Bank of Korea und der Bank Indonesia an. Am Donnerstag tagt die Europäische Zentralbank. China wird am Dienstag Daten zum Bruttoinlandsprodukt des zweiten Quartals veröffentlichen. Am Freitag beginnt zudem der zweitägige Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs. Vor diesen wichtigen Terminen dürften die Anleger vorsichtig agieren, meinen Beobachter.

In Tokio steigt der Nikkei-225-Index um 1,9 Prozent auf 22.719 Punkte. Etwas Unterstützung erhält die japanische Börse vom wieder leicht nachgebenden Yen, der vor allem den Aktien exportorientierter Unternehmen Rückenwind gibt. Der Kospi gewinnt in Seoul 1,7 Prozent. Auch hier sind Aktien der exportabhängigen Branchen Automobilbau und Elektronik gesucht.

Die chinesischen Börsen zeigen sich ebenfalls klar im Plus. In Schanghai rückt der Composite-Index um 1,3 Prozent vor. Der Hang-Seng-Index gewinnt in Hongkong 0,9 Prozent.

Australien beschließt neue Stimuli

In Sydney geht es mit dem S&P/ASX-200 um 0,8 Prozent nach oben, nachdem die australische Regierung neue Wirtschaftsstimuli im Volumen von 3,8 Milliarden australischen Dollar beschlossen hat. Einkommensschwache Personen sollen einmalig 750 australische Dollar erhalten. Bezugsberechtigt seien etwa 5 Millionen Menschen. Australien hat erst kürzlich die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen in einigen Teilen des Landes, die zusammengenommen für 20 Prozent der heimischen Wirtschaftsleistung stehen, wieder verstärkt, um die Corona-Pandemie unter Kontrolle zu bringen.

Gegen die positive Tendenz in der Region sinken die Kurse in Singapur im Schnitt um 0,3 Prozent. Hier belastet das Ergebnis der Wahl vom Freitag. Die regierende People's Action Party hat die Wahl zwar gewonnen, aber weniger Stimmen erhalten als bei der vorigen Wahl.

Unter den Einzelwerten gewinnen in Taiwan die Aktien von Taiwan Semiconductor 1 Prozent, nachdem der Halbleiterkonzern am Freitag nach Börsenschluss für Juni ein Umsatzplus von 41 Prozent zum Vorjahr gemeldet hatte. Die Analysten von Daiwa sehen das Unternehmen als Nutznießer des 5G-Mobilnetzausbaus und bekräftigten am Montag ihre "Outperform"-Einstufung für die Aktie.

Gold bleibt trotz der Kursgewinne an den Aktienmärkten als sicherer Hafen gesucht. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,3 Prozent auf 1.804 Dollar. Die Ölpreise geben derweil nach. Hier belasten Befürchtungen, dass bei dem Treffen der Opec+-Staaten in dieser Woche die zuletzt beschlossenen Fördermengenkürzungen wieder gelockert werden könnten. Das Barrel Brentöl verbilligt sich um 0,7 Prozent auf 42,93 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.965,00 +0,77% -10,76% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.718,67 +1,92% -3,96% 07:00 Kospi (Seoul) 2.185,83 +1,65% -0,54% 07:00 Schanghai-Comp. 3.426,21 +1,27% +12,33% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.963,07 +0,92% -8,83% 09:00 Straits-Times (Sing.) 2.644,92 -0,29% -17,69% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.601,51 +0,61% +0,19% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.50 Uhr % YTD EUR/USD 1,1324 +0,2% 1,1306 1,1549 +1,0% EUR/JPY 121,01 +0,1% 120,87 124,54 -0,7% EUR/GBP 0,8949 -0,0% 0,8951 0,9044 +5,7% GBP/USD 1,2653 +0,2% 1,2630 1,2771 -4,5% USD/JPY 106,87 -0,0% 106,91 107,85 -1,7% USD/KRW 1200,62 +0,3% 1200,62 1119,38 +3,9% USD/CNY 7,0019 +0,1% 7,0019 6,7889 +0,6% USD/CNH 6,9989 -0,1% 7,0088 6,7943 +0,5% USD/HKD 7,7507 -0,0% 7,7520 7,8385 -0,5% AUD/USD 0,6971 +0,2% 0,6954 0,7178 -0,5% NZD/USD 0,6574 +0,0% 0,6572 0,6785 -2,3% Bitcoin BTC/USD 9.263,76 +0,0% 9.262,76 3.811,00 +28,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,24 40,55 -0,8% -0,31 -31,0% Brent/ICE 42,93 43,24 -0,7% -0,31 -31,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.804,34 1.799,21 +0,3% +5,14 +18,9% Silber (Spot) 18,91 18,73 +0,9% +0,18 +5,9% Platin (Spot) 841,65 832,60 +1,1% +9,05 -12,8% Kupfer-Future 2,97 2,89 +2,9% +0,08 +5,6%

