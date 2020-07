FRANKFURT (Dow Jones)--Die Corona-Pandemie hat den Flugverkehr in Frankfurt auch im Juni erheblich eingeschränkt, zum Monatsende kam es jedoch zu einer leichten Belebung. Der größte deutsche Flughafen wurde von 599.314 Passagieren genutzt, ein Rückgang gegenüber dem Vorjahresmonat um 90,9 Prozent, wie die Betreibergesellschaft Fraport mitteilte. Im gesamten ersten Halbjahr sank das Passagieraufkommen um 63,4 Prozent.

Fraport erklärte, die Aufhebung der Reisewarnung für 31 europäische Länder Mitte Juni und das daraufhin erweiterte Flugangebot hätten gegen Monatsende zu einer leichten Belebung des Passagierverkehrs in Frankfurt geführt. Im Mai hatte der Einbruch noch 95,6 Prozent betragen.

Das Frachtaufkommen sank im Juni um 16,5 Prozent auf 145.562 Tonnen, minus 14,4 Prozent waren es im ersten Halbjahr. Ausschlaggebend für den Rückgang waren erneut überwiegend die fehlenden Kapazitäten aus der Beiladefracht in Passagiermaschinen.

Auch an den internationalen Standorten verblieb das Fluggastaufkommen mit Rückgängen von 78,1 Prozent und 99,8 Prozent auf sehr niedrigem Niveau. Teils herrschten nach wie vor starke Reisebeschränkungen. In Lima blieb der reguläre Passagierbetrieb nach behördlicher Anordnung eingestellt. Lediglich der Flughafen Xi'an in China stach positiv heraus. Hier fiel der Rückgang im Juni mit minus 31,7 Prozent deutlich geringer aus.

