Die Bullen in Frankfurt sind nicht zu bremsen. Nach einem starken Finish am Freitag von 1,15 % auf 12.633,71 Punkte steigt der DAX-Future heute früh im asiatischen Handel zeitweise mehr als 0,7 % auf mehr als 12.800 Punkte. Für den DAX wird eine Eröffnung bei rund 12.805 Punkten indiziert.Die Wall Street hatte Freitagabend sehr positiv geschlossen. Insbesondere der Dow Jones Industrial Average Index, der um 1,44 % auf 26.075,30 Punkte stieg, und der Russell 2000 Index, der um 1,46 % auf 1.419,39 Punkte stieg, führten die Riege der Gewinner an. Der Nasdaq Composite Index zeigte nur ein verhaltenes Plus von 0,66 % auf 10.617,44 Punkte. Alle US-Futures setzen ihre Kursgewinne im frühen Montagshandel fort. Der größte Gewinner ist der Russell-Future mit einem Plus von zeitweise mehr als 0,90 %.

