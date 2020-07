FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zahl der Geburten in Deutschland ist im vergangenen Jahr zurückgegangen - allerdings nicht so stark wie die der Sterbefälle. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) kamen 2019 in Deutschland 778.100 Babys zur Welt. Das waren rund 9.400 Kinder weniger als im Vorjahr. Setzt man die Zahl der Geburten ins Verhältnis zur Einwohnerzahl, so kamen rechnerisch 9,4 Neugeborene auf je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Im Vorjahr hatte dieses Verhältnis mit 9,5 Kindern je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner noch etwas höher gelegen.

Den Geburten des Jahres 2019 standen 939.500 Sterbefälle gegenüber. Damit starben 161.400 Menschen mehr, als Kinder geboren wurden. Im Jahr 2018 war die Differenz mit 167.400 noch etwas größer ausgefallen als 2019. Dass es in Deutschland mehr Sterbefälle als Geburten gibt, ist ein langfristiger demografischer Trend, der seit 1972 anhält.

Gegenüber 2018, als die Sterbefallzahlen durch eine besonders starke Grippewelle beeinflusst wurden, starben 2019 rund 1,6 Prozent weniger Menschen (2018: 954.900).

Deutschland lag 2019 bei den Geburten und Sterbefällen leicht über dem EU-Durchschnitt. Mit 9,4 Geburten je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner wurden in Deutschland etwas mehr Kinder geboren als im EU-Durchschnitt mit 9,3 Kindern. Bei den Sterbefällen lagen die EU-Mitgliedstaaten im Schnitt bei 10,4 Gestorbenen je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner, in Deutschland waren es 11,3. Am meisten Sterbefälle gab es demnach in Bulgarien (15,5), am wenigsten in Irland (6,3).

Laut Destatis ging 2019 auch die Zahl der Eheschließungen zurück. Insgesamt wurden 416.300 Ehen geschlossen. Bei 402.300 dieser Eheschließungen heirateten ein Mann und eine Frau, bei rund 14.000 gaben sich gleichgeschlechtliche Paare das Jawort.

Damit sank die Zahl der Eheschließungen gegenüber 2018 insgesamt um 7,4 Prozent (2018: 449.500). Im Jahr 2018 waren unter anderem als Folge der Einführung der "Ehe für alle" im Oktober 2017 besonders viele Eheschließungen gezählt worden. Das Ergebnis von 2018 enthält dabei auch die von Oktober bis Dezember 2017 geschlossenen Ehen zwischen Personen gleichen Geschlechts. Zudem sind auch die Umwandlungen von eingetragenen Lebenspartnerschaften in Ehen in den Zahlen enthalten.

Insgesamt ging die Zahl der gleichgeschlechtlichen Eheschließungen 2019 um etwa ein Drittel zurück (2018: 32 800). Werden die Sondereffekte herausgerechnet und nur die gleichgeschlechtlichen Eheschließungen ohne Umwandlungen betrachtet, so waren es 2019 mit 9.200 Eheschließungen lediglich 0,7 Prozent weniger als im Jahr 2018 (9 300).

Auch die Zahl der Eheschließungen zwischen Mann und Frau war 2018 nochmals gestiegen und hatte den höchsten Wert seit 2001 erreicht (2018: 416.600). 2019 nahm sie daraufhin um 3,4 Prozent ab.

Kontakt zum Autor: hans.bentzen@dowjones.com

DJG/hab/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2020 02:14 ET (06:14 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.