Mit dem milliardenschweren Innogy-Deal haben E.on und RWE die deutsche Energiewelt grundlegend verändert. E.on ist bei der Übernahme nun praktisch am Ziel angekommen. Mit dem Verkauf des Endkundengeschäfts in Tschechien sollten die kartellrechtlichen Vorgaben nun erfüllt sein. An der Börse kommt das gut an.E.on verkauft das Strom- und Gasgeschäft für Endkunden in Tschechien an die ungarische MVM Gruppe. Ein Kaufpreis für Innogy Ceska Republika A.S. wurde nicht bekannt, derzeit versorgt der Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...