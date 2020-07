Der DAX steht vor einem freundlichen Handelsauftakt in die neue Woche. In den USA schlossen die führenden Indizes am Freitag ordentlich im Plus - der Dow Jones stieg um 1,4 Prozent - und in Asien legen die Aktienmärkte am Morgen nach. Der chinesische CSI 300 notiert aktuell auf dem höchsten Niveau seit 2015 und könnte nun die Allzeithochs in Angriff nehmen. Der DAX gewinnt im vorbörslichen Geschäft auf 12.840 Punkte hinzu. Die Handelswoche verspricht einige Spannung, nachdem in den USA die Ergebnissaison ...

