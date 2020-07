13. Juli 2020 - Sovereign Metals Limited ("das Unternehmen" oder "Sovereign") freut sich, seine bisher besten Rutil-Bohrergebnisse aus Kasiya, dem Flaggschiff des Unternehmens, der großen, hochgradigen Rutil-Lagerstätte in Malawi, bekannt zu geben.Die Ergebnisse der Erweiterungsbohrungen lassen die mineralisierte Ausdehnung in Richtung Südwesten weiter wachsen und zeigen zunehmende Gebiete mit hochgradigem Rutil an der Oberfläche. Die ersten Ergebnisse der Infill-Bohrungen zeigen die Kontinuität des hochgradigen Rutils in der zentralen Zone und liefern eine bessere Definition der Mineralisierung. Das Unternehmen steuert auf eine erste Mineralressourcenschätzung zu.HIGHLIGHTS- Die Phase-5-Bohrungen wurden mit Ergebnissen abgeschlossen, die das hochgradigste Rutil, das jemals bei der Flaggschiff-Lagerstätte Kasiya gebohrt wurde, umfasst und die bekannte Mineralisierung in Richtung Südwesten erweitert.- Die Streichlänge der hochgradigen Mineralisierung hat sich um etwa 1 km auf insgesamt ~6,5 km erhöht, wobei die Mächtigkeit der mineralisierten Hülle bis zu ~3 km beträgt.- Die Mineralisierung ist entlang des Streichens in Richtung Norden, Südwesten, Südosten und seitlich nach Osten weiterhin offen.- Die wichtigsten Ergebnisse der Erweiterungsbohrungen der Phase 5 von der Oberfläche entlang des Südwestgebiets beinhalten;- 10m @ 1,53% Rutil einschl. 6m @ 1,77% Rutil einschl. 3 m mit 2,31% Rutil- 10m @ 1,01% Rutil einschl. 5m @ 1,05% Rutil- 8m @ 1,01% Rutil einschl. 4m @ 1,50% Rutil- Infill-Bohrungen in der zentralen Zone von Kasiya liefern auch weiterhin hochgradige Ergebnisse an der Oberfläche und liefern weitere Einzelheiten der mineralisierten Hülle. Die wichtigsten Ergebnisse der Infill-Bohrungen umfassen;- 12m @ 1,26% Rutil einschl. 8m @ 1,50% Rutil- 11m @ 1,01% Rutil einschl. 4m @ 1,32% Rutil- 11m @ 1,13% Rutil einschl. 2m @ 1,76% Rutil- 11m @ 1,07% Rutil einschl. 5m @ 1,34% Rutil- 8m @ 1,05% Rutil einschl. 4m @ 1,27% Rutil- 11m @ 0,98% Rutil einschl. 4m @ 1,61% Rutil- 7m @ 1,16% Rutil einschl. 3m @ 1,56% Rutil- 11m @ 0,98% Rutil einschl. 4m @ 1,54% Rutil- 7m @ 1,28% Rutil einschl. 3m @ 1,37% RutilSovereigns Managing Direktor, Dr. Julian Stephens kommentierte:"Wir haben bei Kasiya bei neuen Erweiterungsbohrungen im Südwesten unsere bisher höchsten Rutil-Gehalte durchschnitten. Darüber hinaus haben unsere ersten Infill-Bohrlöcher in der zentralen Zone erwartungsgemäß ebenfalls hochgradige und mächtige Abschnitte ergeben. Kasiya expandiert weiter und das Unternehmen freut sich darauf, gegen Ende des Quartals die erste JORC-Ressourcenschätzung zu veröffentlichen."Abbildung 1. Der Bohrplan von Kasiya zeigt die Ausmaße der Rutil-Mineralisierung mit den neuen erweiterten Gebieten, die durch die Erweiterungs- und Infill-Bohrlöcher der Phase 5 definiert wurden. Ausstehende Bohrlöcher sind ebenfalls dargestellt.Kasiya Erweiterungs- und Infill-Bohrprogramm - Phase 5Die Bohrungen der Phase 5 umfassten weitere 30 (17 Erweiterungs- und 13 Infill-Bohrungen) Handbohrlöcher mit insgesamt 271 m. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der gemeldeten Bohrlöcher auf 109 (Phasen 1 bis 5 zusammengenommen).Die Phase-5-Bohrungen zeigen die hochgradigsten, bisher aus Kasiya erhaltenen Rutil-Ergebnisse, die das Gebiet der Lagerstätte in Richtung Südwesten erweitern. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Streichlänge der hochgradigen Mineralisierung um etwa 1 km auf insgesamt ~6,5 km zugenommen hat, wobei die Mächtigkeit der mineralisierten Hülle bis zu ~3 km beträgt. Die Mineralisierung ist entlang des Streichens in Richtung Norden, Südwesten und Südosten weiterhin offen und seitlich in Richtung Osten offen.Der Mineralisierungsstil bei Kasiya kann als eluvial oder anderweitig als Restplacer bezeichnet werden. Diese Art der Mineralisierung tritt als flache "Decken" auf, die über ausgedehnte, erhöhte Plateaus verlaufen, die keine bedeutende Erosion erfahren haben. Auf diese Weise weist der Mineralisierungsstil viele Ähnlichkeiten mit Bauxit (Aluminiumerz) auf, das durch die gleichen allgemeinen Verwitterungs- und Volumenreduzierungsprozesse gebildet wurde und die wertvollen, physikalisch und chemisch unbeweglichen Mineralien zurückgelassen hat. Der signifikante Unterschied besteht darin, dass die restliche Rutil-Placer-Mineralisierung bei Kasiya von Natur aus nicht verfestigt, freiliegend und frei schürfbar ist, im Gegensatz zu Bauxit, das im Allgemeinen gesprengt werden muss.Die aktuelle geologische Interpretation besagt, dass sich die hochgradige, freigrabbare Rutilmineralisierung in jenen Gebieten, in denen die Bohrlöcher in einer Mineralisierung endeten, wahrscheinlich vertikal zur Saprolithbasis fortsetzt. Diese Tiefe von mineralisiertem Saprolith kann angesichts der bestehenden geologischen Kenntnisse vernünftigerweise mit etwa 25 Meter ab der Oberfläche angenommen werden. Um dies bei Kasiya zu bestätigen, müssen Tiefenbohrtechniken wie Luftkern-, Diamantkern- oder Schallbohrungen eingesetzt werden.Zu den wichtigsten Ergebnissen der Erweiterungsbohrungen der Phase 5, die an der Oberfläche entlang des südwestlichen Gebiets durchgeführt wurden, gehören- 10m @ 1,53% Rutil einschl. 6m @ 1,77% Rutil einschl. 3 m mit 2,31% Rutil- 10m @ 1,01% Rutil einschl. 5m @ 1,05% Rutil- 8m @ 1,01% Rutil einschl. 4m @ 1,50% RutilDie Infill-Bohrungen der Phase 5 in der zentralen Zone liefern weiterhin erwartungsgemäß hochgradige Ergebnisse an der Oberfläche und liefern weitere Einzelheiten der mineralisierten Hülle. Die wichtigsten Ergebnisse der Infill-Bohrungen umfassen;- 12m @ 1,26% Rutil einschl. 8m @ 1,50% Rutil- 11m @ 1,01% Rutil einschl. 4m @ 1,32% Rutil- 11m @ 1,13% Rutil einschl. 2m @ 1,76% Rutil- 11m @ 1,07% Rutil einschl. 5m @ 1,34% Rutil- 8m @ 1,05% Rutil einschl. 4m @ 1,27% Rutil- 11m @ 0,98% Rutil einschl. 4m @ 1,61% Rutil- 7m @ 1,16% Rutil einschl. 3m @ 1,56% Rutil- 11m @ 0,98% Rutil einschl. 4m @ 1,54% Rutil- 7m @ 1,28% Rutil einschl. 3m @ 1,37% RutilAbbildung 2. Querschnitt 8479200 zeigt die breite, hochgradige Mineralisierung an der Oberfläche und eine Reihe von Löchern, die in der Tiefe in einer hochgradigen Mineralisierung enden.Eine neue Rutil-ProvinzZusätzlich zu dem Vorzeige-Rutil-Vorkommen Kasiya hat das Unternehmen zahlreiche weitere potenzielle Vorkommen und Ziele identifiziert. Sovereign ist der Ansicht, dass es nun eine potenziell weltweit bedeutende, strategische Rutil-Provinz auf seinem großen Grundbesitz in Malawi entdeckt hat.Die Rutil-Provinz Malawi weist zwei bestätigte, diskrete Rutil-Mineralisierungsstile auf, die in Sand bzw. Saprolit (weiches, bröckeliges, verwittertes Material) vorliegen und sich beide für eine konventionelle Verarbeitung eignen. Die bisher identifizierte Rutil-Mineralisierung wurde im Allgemeinen durch die Bohrungen auf keinem der beiden Haupterschließungsgebiete Kasiya (Saprolit) und dem Bua Channel (Sand) räumlich eingeschränkt. Das Unternehmen zielt auf große Ressourcen, die eine langlebige, groß angelegte Rutil-Produktion unterstützen könnten.Abbildung 3. Karte des breiteren Gebiets von Kasiya und des Bua Channel, die die zahlreichen Rutil-Lagerstätten, -Vorkommen und -Ziele sowie die Nähe zum Nacala Railway Corridor zeigt.COVID-19 UPDATESovereign hält die Operationen in Malawi auf einer reduzierten und sicheren Basis aufrecht. Das Unternehmen bewertet weiterhin aktiv die Situation hinsichtlich aller Risiken für Mitarbeiter, Communities und die allgemeine Betriebssicherheit und wird alle erforderlichen Anpassungen vornehmen, wenn sich die Situation weiterentwickelt oder wenn die Regierung von Malawi dies verlangt.Die vollständige Meldung finden Sie unter folgendem Link: https://www.asx.com.au/asxpdf/20200713/pdf/44kgm0g07qzwh1.pdfZUKÜNFTIGER PLANZu den laufenden Rutil-Arbeitsprogrammen für Kasiya und den anderen Rutil-Erkundungsgebiete des Unternehmens innerhalb der Rutilprovinz in Malawi zählen folgende:- Weitere Analysen und Berichterstattung über Bohrproben in den nächsten vier bis sechs Wochen vor der ersten Mineralressourcenschätzung für Kasiya, die für Ende Q3 2020 geplant ist;- Ausfall- und regionale Bohrungen bei Kasiya und der weiteren Umgebung zur Identifizierung von Erweiterungen und mineralisierten Satellitenzonen- Umfassende metallurgische Testarbeiten an einer 1-Tonnen-Probe von Kasiya im Gange- Schubrohrbohrungen bei Kasiya zur Bohrung zweier manueller Schneckenbohrlöcher sowie zur Gewinnung von Bohrkernproben für die Ermittlung des spezifischen Gewichts und erste geotechnische Analysen- Abbau- und Bergestudien sind im Gange, um in eine künftige Rahmenuntersuchung einzufließen, und- eine regionale Desktop-Zielermittlung unter Anwendung aller verfügbaren Kenntnisse und Datensätze wird fortgesetzt, um in weiterer Entfernung zusätzliche hochgradige Rutilmineralisierungen zu entdecken, die jenen bei Kasiya ähnlich sind.Abbildung 4. Der Bohrplan zeigt die abgeschlossenen Phasen 1-5 der gemeldeten und ausstehenden flachen Handbohrlöcher bei Kasiya.Die vollständige Meldung finden Sie unter folgendem Link: https://www.asx.com.au/asxpdf/20200713/pdf/44kgm0g07qzwh1.pdfBohrergebnisseDie oberflächennahen Bohrergebnisse von Phase 5 bei Kasiya sind in Tabelle 1 unten dargestellt.Bohrloch-IDMächtigkeit desAbschnittRutil %von (m) BohrlochKommentarZweckKYHA01131.01ab Oberflächenniveauin der Tiefe offenErweiterungKYHA0114Keine nennenswerten ErgebnisseLoch bei 5m gescheitertErweiterungKYHA01270.59ab OberflächenniveauErweiterungKYHA01280.56ab OberflächenniveauErweiterungKYHA0129Keine nennenswerten ErgebnisseLoch bei 5m gescheitertErweiterungKYHA01300.66ab Oberflächenniveauin der Tiefe offenErweiterungKYHA01310.75ab OberflächenniveauErweiterungincl0.95ab OberflächenniveauKYHA01320.94ab OberflächenniveauErweiterungKYHA0133101.53ab Oberflächenniveauin der Tiefe offenErweiterunginkl.1.77ab Oberflächenniveauinkl.2.31ab OberflächenniveauKYHA0134110.70ab Oberflächenniveauin der Tiefe offenErweiterungKYHA01350.89ab OberflächenniveauErweiterungKYHA0136101.01ab Oberflächenniveauin der Tiefe offenErweiterunginkl.1.05ab OberflächenniveauKYHA01371.01ab OberflächenniveauErweiterunginkl.1.50ab OberflächenniveauKYHA01380.73ab OberflächenniveauErweiterungKYHA0139Keine nennenswerten ErgebnisseLoch bei 1m gescheitertErweiterungKYHA0140Keine nennenswerten ErgebnisseLoch bei 6m gescheitertErweiterungKYHA01410.77ab OberflächenniveauErweiterunginkl.1.19ab OberflächenniveauKYHA0198121.26ab Oberflächenniveauin der Tiefe offenInfillinkl.1.50ab Oberflächenniveauinkl.1.67ab OberflächenniveauKYHA0199100.71ab Oberflächenniveauin der Tiefe offenInfillinkl.0.84ab OberflächenniveauKYHA0200Keine nennenswerten ErgebnisseInfillKYHA0201111.01ab Oberflächenniveauin der Tiefe offenInfillinkl.1.11ab Oberflächenniveauinkl.1.32ab OberflächenniveauKYHA02020.79ab OberflächenniveauInfillKYHA0203111.13ab Oberflächenniveauin der Tiefe offenInfillinkl.1.22ab Oberflächenniveauinkl.1.76ab OberflächenniveauKYHA0204111.07ab Oberflächenniveauin der Tiefe offenInfillinkl.1.14ab 3minkl.1.34ab 6mKYHA02051.05ab Oberflächenniveauin der Tiefe offenInfillinkl.1.27ab 4mKYHA0206110.98ab Oberflächenniveauin der Tiefe offenInfillinkl.1.61ab 7mKYHA0207120.79ab Oberflächenniveauin der Tiefe offenInfillinkl.1.00ab 8mKYHA0208110.96ab Oberflächenniveauin der Tiefe offenInfillinkl.1.16ab Oberflächenniveauinkl.1.56ab OberflächenniveauKYHA0209110.98ab Oberflächenniveauin der Tiefe offenInfillinkl.1.54ab OberflächenniveauKYHA02101.28ab Oberflächenniveauin der Tiefe offenInfillinkl.1.37ab OberflächenniveauSovereign Metals Limited | ASX : SVMEnquires:Julian Stephens/Sam Cordin (Perth): +61 8 9322 6322 |Sapan Ghai (London): +44 207 478 3900Email: info@sovereignmetals.com.au | www.sovereignmetals.com.au | Level 9, 28 The Esplanade, PERTH WA 6000 | ABN: 71 120 833 427Stellungnahme des SachverständigenDie in diesem Bericht enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen basieren auf Daten, die von Dr Julian Stephens, seines Zeichens Sachverständiger (Competent Person) und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (AIG), zusammengestellt wurden. Dr, Stephens ist Geschäftsführer von Sovereign Metals Limited und Inhaber von Stammaktien und nicht notierten Optionen von Sovereign Metals Limited. Dr Stephens verfügt über ausreichende Erfahrungen, wie sie für den Mineralisierungstyp und die Art der hier betrachteten Lagerstätte sowie die von ihm durchgeführten Tätigkeiten wesentlich sind. Er verfügt somit über die entsprechenden Qualifikationen, die ihn zum Sachverständigen gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung ("Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves", Ausgabe 2012) befähigen. Dr Stephens stimmt zu, dass die auf seinen Informationen basierenden Angaben in einer der Form und dem Kontext entsprechenden Weise in den Bericht aufgenommen werden.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "angenommen", "voraussichtlich", "geplant" und ähnliche Begriffe gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Sovereigns Erwartungen und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen sind notwendigerweise mit Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, von denen viele nicht im Einflussbereich von Sovereign liegen und die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen Aussagen unterscheiden. Es gibt keine Gewähr für die Richtigkeit von zukunftsgerichteten Aussagen. Sovereign hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Meldung nachträglich zu aktualisieren oder zu korrigieren, um damit den Umständen oder Ereignissen nach dem Datum der Meldung Rechnung zu tragen.Diese ASX-Ankündigung wurde vom Geschäftsführer des Unternehmens, Julian Stephens, genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Anhang 1: BohrlochdatenBohrloch- IDOstenNordenRLTiefe(m)KYHA011353319984776021065KYHA011453400084776001076KYHA012753480084776031087KYHA012853960484775991080KYHA012953559884776031081KYHA013053647584776461078KYHA013153672884776011084KYHA013253679984772011087KYHA01335372008477201109110KYHA01345375998477203108911KYHA01355379608477198108211KYHA01365367798476794109310KYHA01375371918476799109511KYHA01385375928476800109212KYHA013953800184768041086KYHA014053840084768001085KYHA01415364008476798109010KYHA01985410008479200111212KYHA01995414008479200111710KYHA020054180084792001117KYHA02015390008479202109311KYHA02025393998479198109413KYHA02035398008479201109411KYHA02045402008479199109611KYHA020554059884792021105KYHA02065390008480000109111KYHA02075394008480000109412KYHA02085398008480001109711KYHA02095402008480002109911KYHA021054060284800001101* Alle Bohrlöcher waren vertikal.Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: Übersetzung AU000000SVM6