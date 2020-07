Mehr tägliche Nutzer als Facebook, ein krisenresistentes Geschäftsmodell und eine Dividendenrendite, die jede Festgeldanlage in den Schatten stellt? Es gibt wohl kaum einen Menschen in Mitteleuropa, der die Produkte von Unilever (WKN: A0JMQ9) oder Nestlé (WKN: A0Q4DC) nicht täglich verwendet. Doch nicht nur die Produkte sind beliebt, denn auch die Aktien der beiden Unternehmen konnten in der Vergangenheit für attraktive Renditen sorgen. Daher werde ich für euch die beiden Unternehmen vergleichen ...

