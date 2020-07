Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Staatsanleihemärkte tendierten in der Berichtswoche vom 6. bis 10. Juli 2020 leicht freundlich, so die Experten von Union Investment.Die Corona-bedingte Risikoaversion habe zu einer erhöhten Nachfrage nach sicheren Papieren und damit zu leicht rückläufigen Renditen geführt. In den USA sei im Zehnjahresbereich ein Renditerückgang um zehn Basispunkte zu beobachten gewesen. Die amerikanische Zinskurve habe in der Berichtswoche über die langen Laufzeiten (30 Jahre minus 15 Basispunkte) etwas flacher tendiert. Die Bund-Kurve habe ebenfalls flacher tendiert, dort sei der Renditerückgang (30 Jahre minus neun Basispunkte) aber geringer ausgeprägt gewesen als am US-Markt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...