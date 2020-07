Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Primärmarkt ist von Sommerpause nichts zu spüren, so die Analysten der Helaba.In dieser Woche stünden umfangreiche Emissionen auf dem Programm. Beteiligt seien die Finanzagenturen in den Niederlanden, in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Das Volumen werde insgesamt die Marke von 30 Mrd. EUR überschreiten. Da Rückflüsse in einer ähnlichen Größenordnung zu erwarten seien, sollte es nicht zu Belastungen am Rentenmarkt kommen. ...

