Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wir haben schon häufig darauf hingewiesen, dass an den Finanzmärkten viel Positives eskomptiert ist und die Gefahr einer Korrektur nicht zu unterschätzen ist, so die Analysten der Helaba.An den Aktienmärkten seien die massiven Verluste seit Ausbruch der Coronakrise inzwischen mehr oder weniger wettgemacht. Es sei zu einer Marktberuhigung gekommen und zu rückläufigen Volatilitäten. Die Risikoprämien am EWU-Staatsanleihenmarkt hätten sich ebenfalls reduziert und auch die Kreditausfallrisiken würden im Trend sinken. Anleger würden sich keine Sorgen um die Stabilität der Eurozone machen - trotz deutlich erhöhter Staatsausgaben. ...

