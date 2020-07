Tesla hat den Basispreis für das Model Y in den USA um 3.000 Dollar auf knapp unter 50.000 Dollar gesenkt. Zudem kündigte Elon Musk für das kompakte E-SUV eine weitere Antriebsvariante an. Der Kaufpreis des Model Y Long Range liegt in den USA nun bei 49.990 Dollar. Die Performance-Version ist ebenfalls günstiger geworden, jedoch nur um rund 1.000 Dollar auf 59.990 Dollar. In Deutschland sind die Preise ...

