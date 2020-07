Berlin (ots) - Erst Kundenansturm, dann Flaute: Die Corona-Pandemie hat den Apothekenalltag gleich mehrfach auf eine harte Probe gestellt. Die Folgen der Krise mitsamt einer anfänglichen Überbevorratung zeigen sich nun in drastischen Umsatzeinbußen, sinkenden Kundenzahlen und erhöhten Kosten in den Apotheken. Daran dürfte sich auch in den kommenden Monaten oder sogar Jahren nichts ändern - davon ist die Mehrheit der Apothekeninhaber*innen laut der neuen aposcope-Studie überzeugt. Die Krise wird den deutschen Apotheken- und Pharmamarkt wohl dramatisch verändern.Gewinneinbruch, steigende Kosten, schlechtere Konditionen: Die Corona-Krise trifft die große Mehrheit der Apotheken mit voller Wucht. Dies sind nur einige wenige der negativen Auswirkungen der Pandemie, die auch in den kommenden Monaten dominieren werden - laut der Hälfte der von aposcope befragten Apothekeninhaber*innen mindestens bis Mitte 2021. Für jeden Fünften (21 Prozent) wird die Krise sogar bis 2022 spürbar sein.Doch geht es nach den Inhaber*innen, wird dies langfristig nicht nur Verbraucher und Apotheken betreffen, sondern im gesamten Apothekenmarkt für Wirbel sorgen - und das nicht im positiven Sinne. Neben dem Freiwahl-Bereich (74 Prozent) sehen die Befragten ebenso beim OTC-Markt (64 Prozent) schwarz. Hier befürchten sie unter anderem drastische Einbrüche bei den sonst so gefragten Erkältungsmitteln, Antiallergika und Magen-Darm-Präparaten. Stattdessen wird sich die Nachfrage den Befragten zufolge deutlich verschieben. "Aktuell sehen wir nur die Spitze des Eisbergs. Die Befürchtungen der Apothekeninhaber*innen sind begründet. Die anstehenden Einbrüche und Verschiebungen im Apotheken- und Pharmamarkt werden eine Herausforderung für alle Handelsstufen," sagt Thomas Bellartz, Geschäftsführer der EL PATO Medien GmbH und aposcope-Herausgeber.Welche Segmente laut den Apothekeninhaber*innen künftig besonders gefragt sein werden, wie sich die Krise auf ihr eigenes Bestellverhalten ausgewirkt hat und welche Anforderungen sie dabei haben, zeigen die kompletten Ergebnisse der neuen aposcope-Studie "Bestellverhalten & Corona - Dramatische Verschiebungen im Apothekenmarkt". Die Ergebnisse können ab sofort zum Preis von 290 Euro netto bestellt werden. Sie erhalten eine grafische Auswertung inklusive einem ausführlichen Tabellenband mit detaillierten Daten und Umfrageergebnissen.Jetzt direkt bestellen! (https://marktforschung.aposcope.de/marktanalyse-bestellen/)Hinweis zur Methodik: Für die aposcope-Studie "Bestellverhalten & Corona - Dramatische Verschiebungen im Apothekenmarkt" wurden vom 19. bis 22. Juni 2020 insgesamt 102 verifizierte Apothekeninhaber*innen online befragt.aposcope. Apotheke verstehen.Wir erheben und analysieren Daten von Apothekerinnen, Apothekern und PTA. Ein eigenes Online-Panel ermöglicht Unternehmen und Organisationen, die am Apothekenmarkt interessiert sind, die Perspektive des pharmazeutischen Personals einzunehmen. aposcope vertieft das Verständnis für den Zielmarkt und hilft, effiziente Entscheidungen zu treffen. aposcope ist ein Marktforschungsangebot der EL PATO Medien GmbH, die in Berlin mit mehr als 60 Mitarbeitern Medien und andere Formate für den deutschsprachigen Gesundheitsmarkt betreibt.Pressekontakt:aposcopeWeWork Sony CenterKemperplatz 1 Building A10785 BerlinTelefon: (030) 802080 - 531E-Mail: presse@aposcope.deInternet: https://marktforschung.aposcope.de/Original-Content von: aposcope, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139457/4650053