Die folgende Analyse zu Einhell wurde von Benjamin als Gastautor nach dem fairen KGV erstellt. Unternehmensfaktoren Einhell ist ein deutscher Konzern, welcher handgeführte Elektrowerkzeuge, stationäre Werkzeuge und Zubehör, Produkte im Bereich der Garten- und Rasenpflege, sowie der Be- und Entwässerungstechnik vertreibt. Besonderen Fokus liegt dabei auf die Weiterentwicklung des kabellosen Produktsortiments in Form des Power X-Change Akku-Systems. Mit diesen können unterschiedliche Geräte von Einhell kabellos mit denselben Akkus betrieben werden. In diesem Bereich möchte Einhell Marktführer werden. Größter Konkurrenten hierbei sind in Deutschland Bosch und Makita, welche ein ähnliches System anbietet, allerdings zu einem höheren Preis. Im Gegensatz zu Bosch […] ...

