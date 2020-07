Tesla-Chef (WKN: A1CX3T) Elon Musk und Starinvestor Warren Buffett teilen derzeit so manche Schlagzeile. Erst im Mai hat der visionäre CEO des Elektroauto-Pioniers beispielsweise gesagt, dass Buffetts Tätigkeit langweilig sei. Das hat hohe Wellen geschlagen. Auch wenn die Worte nicht so abschätzig gemeint gewesen waren, wie sie zunächst klingen, so kann Musk dem Investieren grundsätzlich wenig abhaben. Er selbst sei ein Macher, Buffett eher ein Theoretiker. Das hat wiederum zu dieser Kritik geführt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...