Norderstedt (ots) - Die europaper GmbH hat sich auf den Großhandel von Papierrollen spezialisiert und gilt als einer der Markführer im europäischen Raum. Durch die exklusiven Vertriebsrechte an der weltweit ersten kernlosen Bonrolle setzt das Unternehmen einen Meilenstein in Richtung Nachhaltigkeit. Der aus Plastik oder seltener Pappe gefertigte Kern entfällt bei der Herstellung der coreless-Produkte - eine Innovation im Bereich Umwelt- und Ressourcenschonung. Für den Vertrieb der kernlosen Bonrollen launcht europaper nun einen eigenen Online-Shop.europaper ist exklusiver Vertriebspartner einer WeltneuheitDie Herstellung komplett kernloser Bonrollen, durch die besonders dem Umwelt- und Gesundheitsschutz Rechnung getragen wird, ist eine Innovation auf dem Markt: Ganze vier Gramm Plastik oder seltene Pappe können eingespart und der Papierverbrauch enorm reduziert werden. Neben dem Verzicht auf Plastik und Pappe, das üblicherweise im Kern jeder Kassenrolle enthalten ist, kann durch das vollständige Bedrucken jeder Rolle ebenfalls ein Teil der wertvollen Ressource Papier eingespart werden. Auch auf die eigene Gesundheit hat die coreless-Produktinnovation einen positiven Einfluss: Die Bonrollen werden ausschließlich aus BPA-freiem High Quality-Papier gefertigt und sind demnächst sogar phenolfrei erhältlich.coreless-Produkte ab sofort im Online-Shop verfügbarUm ihren Geschäftskunden - darunter unter anderem burgerme und Franchisepartner von McDonald's - Zugang zu den kernlosen Kassenrollen zu gewähren, launcht die europaper GmbH nun einen eigenen Online-Shop. Unter shop.europaper.de kann aktuell bereits das erste coreless-Produkt erworben werden: Die 80mm x 80mm Rolle passt in jeden Kassendrucker, der Thermorollen mit den Maßen 80mm/80mm/12mm benötigt und erfreut sich bereits wachsender Beliebtheit. Neben dem Kauf auf Rechnung, per Kreditkarte und SEPA-Lastschrift kann dort auch mit PayPal PLUS bezahlt werden. Interessenten dürfen sich bereits auf die kommenden Produkte im Online-Shop freuen: "Noch in diesem Monat wird die Einführung der ersten EC-Kassenrollen mit SEPA-Text auf der Rückseite folgen. Hier besteht definitiv Bedarf, denn ganze 80 Prozent des Marktes benötigt diese EC-Rolle", so Frank Lunkeit, Geschäftsführer der europaper GmbH über die kommenden Entwicklungen.Über die europaper GmbHDer Großhändler von Papier- und Etikettenrollen bedient mit seinem vielfältigen Produktangebot mehr als 120.000 Kunden und hat sich in seiner noch jungen Unternehmensgeschichte seit der Gründung 2001 zu einem der Marktführer in ganz Europa entwickelt.