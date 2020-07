Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Anleger sollten in dieser Woche die Aktie von Infineon im Auge behalten. Das liegt vor allem an Meldungen der Konkurrenz. In der Chipbranche bahnt sich eine Übernahme an. Analog Devices will offenbar Maxim schlucken. Außerdem legt ASML Zahlen vor. Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR stellt Ihnen hier ein Produkt vor, mit dem Sie von der Entwicklung des besprochenen Wertes profitieren können. Im zweiten Teil der Sendung wirft der Experte zudem einen Blick auf die Entwicklung der Produktempfehlung der Vorwoche.