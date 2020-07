Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Covered Bond-Emissionen erreichten im zweiten Quartal 2020 einen Rekordwert von 103 Mrd. Euro, so Dr. Susanne E. Knips von der Helaba.Dies sei 2,7x so hoch gewesen wie in Q2/2019. Das Senior Unsecured-Volumen sei hingegen um 33% gegenüber dem Vorjahr auf 36 Mrd. Euro gesunken. Im ersten Halbjahr 2020 habe sich das gesamte Emissionsvolumen getrieben durch die starke Covered Bond-Aktivität auf 273 Mrd. Euro belaufen; damit habe es 20% über dem Vorjahr gelegen und an die starken Jahre 2015/ 2016 anschließen können. ...

