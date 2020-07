Wien (www.anleihencheck.de) - Russlands größter Kreditgeber Sberbank berichtete am 8. Juli 2020 Finanzkennzahlen für das H1 20 (local GAAP), welche eine graduelle Erholung nach dem Ausbruch der COVID-19 Pandemie bestätigten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der Nettogewinn habe im Juni bei RUB (Russischer Rubel) 62,3 Mrd. gelegen (-17% yoy und +38% mom), resultierend in einem ROE von 15,8%. Die monatlichen Risikokosten seien auf 196 BP (Mai 20: 351 BP) zurückgegangen. Die Kreditvergabe im Retail Segment habe zugenommen (Juni 20: +1,2% MTD, zu gleichen Teilen durch Hypotheken- und Verbraucherkredite), während die Unternehmenskredite i.W. stabil gewesen seien (-0,3% MTD, Netto nach FX Neubewertungen). Das Management habe zudem rückläufige Anträge auf Kreditrestrukturierungen verzeichnet. Anfang vergangener Woche habe die Zentralbank das sektorweite Volumen restrukturierter Kredite bekannt gegeben, die nach Berechnungen der Analysten bei rund 6-7% lägen. (News vom 09.07.2020) (13.07.2020/alc/n/a) ...

