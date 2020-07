Trotz freundlicher Aktienmärkte in den USA und Asien gelang dem Goldpreis im frühen Montagshandel ein Comeback über die Marke von 1.800 Dollar.Der ungebremste Anstieg der Corona-Neuinfizierten in den USA nährt Zweifel an der Dynamik einer bevorstehenden Konjunkturerholung. Mit 66.000 neuen Corona-Fällen gab es am Freitag einen erneuten Negativrekord zu vermelden. Laut einer Reuters-Meldung haben sich weltweit 12,83 Millionen Menschen infiziert und zu über 565.000 Todesopfern geführt. Dies ...

