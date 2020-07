Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die wallstreet:online Gruppe im Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) den Umsatz um 16 Prozent auf 12,3 Mio. Euro gesteigert, während das EBIT um fast 21 Prozent auf 5,8 Mio. Euro zulegte. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe die wallstreet:online Gruppe 2019 die Portal-Reichweite über zahlreiche Akquisitionen enorm ausgebaut und plane mit der wallstreet:online Capital AG verstärkt in den Brokerage/FinTech-Markt einzusteigen. Demnach werde das Unternehmen nach Meinung der Analysten in den kommenden Jahren weiter dynamisch wachsen. So gehe GBC von einer deutlichen Steigerung der Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2020 auf 25,98 Mio. Euro und 34,00 Mio. Euro für das Jahr 2021 aus. Der Hauptgrund für dieses dynamische Wachstum dürfe der SmartBroker sein, der vom Markt sehr gut angenommen werde.

Ursprünglich habe das Unternehmen geplant, im aktuellen Geschäftsjahr 30.000 Kunden zu gewinnen. Nachdem aber bereits im ersten Quartal 20.000 Kunden hinzugekommen seien, habe sich das Management dazu entschieden, weitere Wachstumsinvestitionen zu tätigen. So plane die wallstreet:online Gruppe mit 60.000 Neukunden im Jahr 2020 und 100.000 im Jahr 2021. Vor dem Hintergrund der höheren Investitionen schätze das Analystenteam ein EBITDA von 3,51 Mio. Euro im Jahr 2020 und 9,96 Mio. Euro im Jahr 2021. Auf Basis ihres DCF-Modells und der höheren Prognosen heben die Analysten das Kursziel auf 95,00 Euro (zuvor: 92,10 Euro) an und bestätigen das Rating "Kaufen".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.07.2020, 10:50 Uhr)

