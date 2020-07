Zürich (ots) - Kundenzufriedenheit steht bei Sanitas an erster Stelle. Dabei setzt die Krankenversicherung auf innovative, digitale Lösungen, um den Kundinnen und Kunden den Zugang zur Gesundheit so einfach wie möglich zu machen. Die Bemühungen zahlen sich aus: Sanitas überzeugt in diesem Jahr mit der Bestnote 5.4.Um ihren Kundinnen und Kunden einen echten Mehrwert zu bieten, setzt Sanitas auf digitale Lösungen und innovative Services. So ist Sanitas beispielsweise die erste Krankenversicherung der Schweiz, bei der Versicherte ihre Rechnungen unkompliziert per Twint oder Kreditkarte bezahlen können. Und mit dem Rechnungsübersetzer sorgt Sanitas für Transparenz bei den Arztrechnungen und dafür, dass die Kundinnen und Kunden, die Abrechnungspositionen besser verstehen.Die Investitionen in digitale Lösungen und den Kundenservice haben sich gelohnt, wie die Umfrage von comparis.ch und dem Marktforschungsinstitut Intervista zeigt. Im Juni 2020 wurden 2200 Personen aus allen vier Sprachregionen der Schweiz zu ihrer Zufriedenheit mit dem Service ihrer Krankenversicherung befragt. Sanitas erzielte die Bestnote von 5.4 und landet auf dem 1. Platz.Die Gesamtnote errechnet sich aus den drei folgenden Bewertungen:- Kompetenz und Einsatzbereitschaft der Mitarbeiterinnen undMitarbeiter: Note 5.4- Abrechnungen (Übersichtlichkeit, Schnelligkeit der Auszahlung,Kulanz etc.): Note 5.4- Verständlichkeit und Übersichtlichkeit der Kundeninformationen:Note 5.4 Detaillierte Ergebnisse der Umfrage: https://comparis.ch/krankenkassen/umfrage/hitlistPressekontakt:Sanitas Krankenversicherung, Christian Kuhn, Mediensprecher, Telefon044 298 62 78, Mobile 076 381 27 87, medien@sanitas.comOriginal-Content von: Sanitas Krankenversicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005121/100851934