Wieder ein Wasserstoff-Tag an den Börsen: Die Aktie von Nel ASA (WKN: A0B733) kracht ebenso wie ITM Power (WKN: A0B57L) und Ballard Power (WKN: A0RENB) förmlich nach oben und erreicht an der Börse Oslo erstmals Kurse über 23 NOK. Die Rekordfahrt dürfte weitergehen. Zuletzt gab Nel am 2. Juli die Bezuschussung durch den norwegischen Forschungsrat für die Verbesserung der konzerneigenen alkalischen Elektrolyseur-Plattform bekannt (wir berichteten). Subventionen sind eine der Triebfedern der neuen ...

