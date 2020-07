London (www.anleihencheck.de) - Noch bevor die Pandemie die Unternehmensbilanzen verhagelte, schnellte die weltweite Unternehmensverschuldung auf neue Höchststände, wie der jährlich neu aufgelegte Corporate Debt Index von Janus Henderson (JHCDI) zeigt, so die Experten von Janus Henderson Investors.2019 seien die Nettokredite auf den Rekordwert von 8,3 Billionen US-Dollar gestiegen. Das entspreche einem Plus von 8,1% gegenüber dem Vorjahr. Fremdfinanzierte Übernahmen, umfangreiche Aktienrückkäufe, Rekorddividenden und rückläufige Gewinne aufgrund von Handelsspannungen sowie einer weltweiten Konjunkturabschwächung hätten die Finanzmittel von Unternehmen verringert. Global sei somit die Nettoverschuldung letztes Jahr um 625 Milliarden US-Dollar gestiegen und damit so stark wie in keinem anderen der letzten fünf Jahre. Das Kreditwachstum sei in den letzten Jahren durch extrem niedrige Zinsen und entsprechend günstige Kredite angekurbelt worden. Darauf hätten die Zentralbanken mit ihren Stimulierungsmaßnahmen abgezielt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...