Wien (www.anleihencheck.de) - Nachdem im März und April "Tiefrot" die Trendfarbe hochfrequenter Wirtschafsdaten (Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion) war, ist "sattes Grün" die angesagte Farbe des Monats Mai, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Denn nach den vielfach historisch größten Einbrüchen im März und April hätten die Euroländer mit bereits vorliegenden Daten im Folgemonat zumeist eines der historisch besten Ergebnisse verzeichnet (mitunter sogar das beste Ergebnis). Besonders ausgeprägt gewesen sei die lockerungsbedingte Gegenbewegung bei den Einzelhandelsumsätzen, die im Mai in der gesamten Eurozone einen Anstieg von 17,8% p.m. verzeichnet hätten. Etwas verhaltener dürfte die Gegenbewegung bei der anstehenden Euro-Industrieproduktion ausfallen. Denn die gleichwohl ebenfalls merklichen Anstiege seien in den Euroländern (deren Mai-Industrieproduktion bereits vorliege) in der Regel geringer ausgefallen als beim Einzelhandelsumsatz. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...