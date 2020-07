Die Ölpreise sind am Montag im frühen Handel leicht gesunken. Gegen 11.30 Uhr notierte der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Nordsee-Rohölsorte Brent in London um 1,55 Prozent niedriger bei 42,57 US-Dollar je Barrel (159 Liter).Marktbeobachter erklärten den Preisrückgang mit Spekulationen über die künftige Förderpolitik der in der sogenannten "OPEC+" zusammengefassten Ölstaaten. ...

