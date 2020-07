Märkte um 12: US-Berichtssaison im Fokus - Neue Hiobsbotschaft bei Bayer

Der DAX legte am Montagmittag zeitweise um 0,9 Prozent zu und hat damit die 12.700er-Marke übersprungen. Trotz der weiter steigenden Coronavirus-Infektionen in den USA bleiben die Anleger optimistisch. Es wird darauf gehofft, dass ein Großteil der Unternehmen in der heute startenden US-Berichtssaison die im Vorfeld drastisch nach unten angepassten Prognosen übertreffen werden.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,9% 12.752 MDAX +0,6% 26.824 TecDAX +0,8% 3.073 SDAX +0,9% 12.016 Euro Stoxx 50 +0,8% 3.321

Am Montagmittag gab es im DAX 28 Gewinner und nur zwei Verlierer. Den mit Abstand größten Kurszuwachs verzeichnete die Aktie von Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060). Für die Notierungen ging es zwischenzeitlich um rund fünf Prozent nach oben.

