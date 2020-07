Die Energiewende nimmt Konturen an. Bei vielen staatlichen Fördermaßnahmen zur Neustimulierung der Wirtschaft hat die Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien zu einer Beschleunigung der Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit in der Energieerzeugung geführt. Die größeren Abnahme- respektive Produktionsmengen führen zu niedrigen Kosten. Die Auswirkungen reichen sogar bis in die Rohstoffbranche.

ISIN: XC0009653103, XC0009655157, DE000A0D6554, DE000A0JBPG2, DK0010268606, DE000ENAG999, DE0005313506, DE0006095003, DE0007037129

