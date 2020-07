Wework, einst wertvollstes Startup der Welt, scheint nach turbulenten Monaten wieder in ruhiges Fahrwasser zu kommen. Die Corona-Pandemie hat dem Büroraumvermieter eine hohe Nachfrage beschert. Hohe Verluste, geplatzter Börsengang, Notübernahme durch Investor Softbank und Massenentlassungen - in den vergangenen Monaten ist es beim US-amerikanischen Büroraumvermieter Wework rundgegangen. Jetzt scheinen die Pläne zur Restrukturierung aber zu greifen. Einem Interview des Wework-Chairmans und Softbank-Managers Marcelo Claure mit der Financial Times zufolge soll das einst wertvollste ...

