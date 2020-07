Die Mehrwertsteuersenkung, die Anfang des Monats in Kraft getreten ist, soll den Konsum anheizen. Jetzt zeigt ein Blick in den Onlinehandel, dass die Rechnung nicht aufgeht. Äußerst knapp war der Zeitrahmen für alle Beteiligten, den die Bundesregierung für das Konjunkturpaket im Rahmen der Coronakrise vorgesehen hatte. Diskutiert wurde dabei auch, inwieweit der Handel die Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent weitergeben würde. Jetzt zeigt eine Untersuchung, die die Preissuchmaschine Idealo veröffentlicht hat, dass in den hundert umsatzstärksten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...