LR Health Beauty setzt seit 35 Jahren Maßstäbe mit Produkten für die Schönheit und das Wohlbefinden

Promis, mit denen eigene Düfte entwickelt werden, schwarze Autos im Firmendesign und die Zusammenarbeit mit namhaften Instituten wie der Dermatest GmbH das sind die üblichen Aspekte, die heutzutage mit dem Unternehmen LR Health Beauty verbunden werden. Ganz anders war das noch 1985, dem Ursprungsjahr von LR. Mit gerade einmal 25 Jahren gründete der Bergmann Helmut Spikker, der 2005 aus dem Unternehmen ausgeschieden ist, die "L'arôme Parfümerie- und Kosmetikartikel GmbH". Zuerst handelte es sich noch um ein 5-Mann-Unternehmen, das einige Parfums und Körperpflegeprodukte anbot. Am 17. September wurde das Unternehmen dann in "LR-Cosmetic" umfirmiert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200713005295/de/

Bereits seit 35 Jahren setzt LR Health Beauty Maßstäbe mit Produkten für die Schönheit und das Wohlbefinden. Es ist eines der führenden Direktvertriebsunternehmen in Europa, was bedeutet, dass der Verkauf über selbständige Vertriebspartner erfolgt. (Photo: Business Wire)

"Dieser Name würde unserem heutigen Produktportfolio ganz und gar nicht mehr Rechnung tragen. Denn neben Parfums sowie pflegenden und dekorativen Kosmetikartikeln liegt unser Augenmerk mittlerweile auch auf Nahrungsergänzungsmitteln, die rund 60 unseres weltweiten Umsatzes ausmachen. ‚LR Health Beauty' trifft es da besser", betont Andreas Friesch, CEO und Sprecher der Geschäftsführung von LR. Auch in puncto Belegschaft hat sich über die Jahre einiges getan. So zählt das Unternehmen aktuell rund 1.200 Mitarbeiter, von denen rund 700 Mitarbeiter in Ahlen beschäftigt sind.

In Ahlen daheim, in der Welt zuhause

Die westfälische Zechenstadt spielt nach wie vor eine entscheidende Rolle für LR. Ahlen bedeutet für LR nicht nur Heimat in Ahlen befindet sich auch das Headquarter und Steuerungsbord des Unternehmens, von dem alle wichtigen Entscheidungen ausgehen. Nichtsdestotrotz ist das Unternehmen mittlerweile auch außerhalb der Bundesrepublik zuhause: Neben dem Ursprungsmarkt Deutschland vertreibt LR seine Produkte aktuell in 27 weiteren europäischen Ländern. "Die meisten unserer Vertriebspartner, insbesondere die langjährigen, haben eine ganz besondere Beziehung zu LR. Darüber freue ich mich sehr. Dennoch möchten wir auch neue Menschen für das LR Geschäft begeistern. Dazu gehört, dass wir uns andere Märkte intensiv anschauen", sagt Friesch.

Skurrile Produkte und namhafte Promis als Teil der LR Geschichte

Meilensteine hat LR viele in seiner 35-jährigen Firmengeschichte erreicht. Dazu zählt unter anderem der Start des Vertriebs von Nahrungsergänzungsmitteln (2000) und dem Verkaufsschlager Aloe Vera Drinking Gel (2002), die Fertigstellung des neuen Ahlener Firmensitzes an der Kruppstraße nach 20-monatiger Bauzeit (2002), der Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde (Formierung des LR Logos mit 265 VW Polos; 2008), die Gründung des Kinderhilfsvereins LR Global Kids Fund (2009), die Auszeichnung als bestes europäisches Direktvertriebsunternehmen des Jahres (2015), die Eröffnung der hochmodernen Aloe Vera-Produktion (2018) und der Erhalt des "Wirtschaftspreis der Stadt Ahlen" (2019).

Im Duftsegment setzt das Unternehmen nach wie vor auf die Zusammenarbeit mit bekannten Prominenten. Die Liste der Stars ist mit mehr als 30 Namen bereits sehr lang und wird durchgehend erweitert. Momentan kooperiert LR mit Guido Maria Kretschmer, Bruce Willis, Emma Heming-Willis und der portugiesischen TV-Moderatorin Cristina Ferreira. "Wenn sich die Stars dann auch noch auf unseren Events blicken lassen, sorgt das für pure Begeisterung unter den Vertriebspartnern", weiß Thomas Heursen, General Manager Global Partner Relations bei LR Health Beauty.

Unternehmen richtet den Blick weiter nach vorn

Trotz der vielen Entwicklungen ist eines aber immer noch so wie vor 35 Jahren: Seit 1985 setzt LR konsequent auf den Direktvertrieb, was bedeutet, dass die Produkte direkt über selbstständige Vertriebspartner verkauft werden, die zudem eine Organisation von weiteren Vertriebspartnern aufbauen können. "Die Frage ‚Wie können wir unsere Partner optimal bei ihren Geschäftsaktivitäten unterstützen?' steht im Mittelpunkt unserer Aktivitäten", betont Friesch. Ohne zu viel verraten zu wollen, wirft er den Blick nach vorn: "Der Fokus wird weiterhin auf innovativen Produkten liegen. Da wir im Direktvertrieb Zuhause sind und viele unserer Artikel selbst herstellen, haben wir das Ohr immer an unseren Vertriebspartnern und können besonders schnell auf Marktbedürfnisse reagieren diese Kundennähe und Flexibilität zeichnet uns im Vergleich zu vielen anderen Wettbewerbern aus."

LR Health Beauty

Unter dem Motto "More quality for your life." produziert und vermarktet die LR Unternehmensgruppe mit Hauptsitz im westfälischen Ahlen verschiedene Schönheits- und Gesundheitsprodukte in 28 Ländern. Dazu zählen pflegende und dekorative Kosmetikartikel, Nahrungsergänzungsmittel und Parfums. LR Health Beauty hat es sich zum Ziel gesetzt, mit seinem Portfolio das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Deshalb entwickelt das Unternehmen stets neue Produkte aus der Kraft der Natur in Kombination mit den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft. Die Aloe Vera gehört seit über 17 Jahren zu den Kernkompetenzen von LR, dabei wird ausschließlich das wertvolle Blattfilet verwendet. Am Hauptsitz befindet sich neben der Unternehmenszentrale auch die modernste Aloe Vera-Produktionsstätte für Aloe Vera Drinking Gele in Europa. Im Duftsegment kooperiert LR mit nationalen und internationalen Stars wie Guido Maria Kretschmer, Bruce Willis, Emma Heming-Willis und Cristina Ferreira. LR ist mit rund 1.200 Mitarbeitern sowie tausenden registrierten Vertriebspartnern und Kunden eines der führenden Direktvertriebsunternehmen im europäischen Raum. Mit dem LR Global Kids Fund e.V. unterstützt das Unternehmen zudem bedürftige Kinder und ihre Familien in den verschiedensten Ländern der Welt schnell und unbürokratisch in Kooperation mit etablierten Institutionen vor Ort.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200713005295/de/

Contacts:

Ihr Ansprechpartner:

LR Health Beauty

Almut Kellermeyer

Head of PR Public Affairs

Tel.: 02382 7060-106

E-Mail: a.kellermeyer@LRworld.com