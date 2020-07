Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) wird zum Teslarati und beschleunigte am Freitag um +10,78% auf 1,544.65 USD. Vorbörslich geht die Rallye weiter auf 1.630 USD. Die aktuelle Rallye dürfte zum bedeutenden Teil der baldigen S&P 500-Indexaufnahme der Tesla-Aktie geschuldet sein. Diese ist die logische Konsequenz daraus, dass der US-E-Auto-Hersteller bereits das vierte Quartal in Folge einen Nettoprofit einfährt - das wird zumindest erwartet. Am 22. Juli legt Tesla seine Finanzergebnisse zum zweiten Quartal ...

