Weiter im Aufwind erwarten Händler die Aktienkurse an der Wall Street zum Start in die Woche. Neben dem Dauerthema Corona-Pandemie rückt nun mehr und mehr die Berichtssaison zum zweiten Quartal in den Fokus. Anleger erhoffen sich zusätzliche Informationen über das Ausmaß der wirtschaftlichen Schäden, die die Pandemie angerichtet hat. Die Hoffnung richtet sich darauf, dass mit der allmählichen Wiederöffnung der Wirtschaft im Lauf des vergangenen Quartals bereits Erholungstendenzen zu beobachten sind.

Zwar sind sich Volkswirte einig, dass das zweite Quartal das schlimmste des Abschwungs sein dürfte, doch genaue Schätzungen sind noch kaum möglich. Es gebe etwas Optimismus bezüglich der bevorstehenden Quartalsergebnisse, sagt Jane Foley, Währungsstrategin bei der Rabobank: "Die Leute haben das zweite Quartal abgeschrieben, haben aber hohe Erwartungen an das dritte Quartal."

Im Halbleitersektor könnte eine große Fusion für Kursbewegung sorgen. Analog Devices führt Gespräche zur Übernahme des Wettbewerbers Maxim Integrated für rund 20 Milliarden Dollar. Analog steigen vorbörslich um etwa 1 Prozent.

Pepsico legen nach einem starken Geschäftsquartal 1,8 Prozent zu. Ergebnis und Umsatz sind nicht so stark zurückgegangen wie befürchtet.

July 13, 2020 06:46 ET (10:46 GMT)

