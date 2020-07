(shareribs.com) London 13.07.2020 - Der Preis für Kupfer steigt am Montag wieder deutlich. Das rote Metall hat in Shanghai ein mehrjähriges Hoch erreicht, bedingt durch die Minenschließungen in Chile. Die jüngsten Konjunkturdaten aus China haben die Marktteilnehmer optimistisch hinsichtlich der weiteren Entwicklung im Land gestimmt. Anders als die USA haben die Behörden in der Volksrepublik das Pandemie-Geschehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...