… im Zeichen der Pandemie vor allem in Startups für Lebensmittellieferung, Digital Healthcare und virtuelles Lernen. Beim Thema Food Delivery zeigt Fonds-Chef Rajeev Misra sich am gesamten Bereich interessiert, über die reine Mahlzeiten-Lieferung hinaus. Im Fokus stehen Startups, die auf jetzt geänderte Gewohnheiten der Konsumenten eingehen. Zuletzt hatte der Vision Fund einen Verlust von 18 Mrd. $ gemeldet, davon entfielen allein 10 Mrd. $ auf Uber und We Work. Die Aktie der SOFTBANK GROUP erholte sich seit ihrem Zwischentief im März (22,50 $) auf 59,40 $, sie notiert oberhalb des im Mai 2019 markierten Zwischenhochs (56,25 $).



