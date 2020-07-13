DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AUCHAN HOLDING 12/22 MTN FR0011372622 14.07.2020 HZE/EOT
AUCHAN HOLDING 13/23 MTN FR0011462571 14.07.2020 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AUCHAN HOLDING 12/22 MTN FR0011372622 14.07.2020 HZE/EOT
AUCHAN HOLDING 13/23 MTN FR0011462571 14.07.2020 HZE/EOT
AUCHAN-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de